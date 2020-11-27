新北市衛生局志工張美枝服務長達23年，今年榮獲新北市衛生局特殊貢獻獎

永和耕莘醫院志工隊獲績優團隊獎。

板橋衛生所志工廖彩秋，以棄而不舍的精神鼓勵，說服周遭親朋好友接受癌症篩檢，守護無數幸福家福＜

新北市衛生局志工張美枝服務長達23年，無私情懷備受肯定，今年榮獲新北市衛生局特殊貢獻獎，值得一提的是，張美枝丈夫去年也獲得特殊貢獻獎，賢伉儷花開並蒂、雙喜臨門，是新北市衛生志工的典範之一；新北市副市長謝政達、新北市衛生局長陳潤秋今（27日）共同頒獎給張美枝，感謝志工付出，盼繼續點亮新北市各個角落。

新北市今舉辦衛生保健績優志工頒獎典禮，今年除了2位特殊貢獻獎，另有120位資歷10年、服務時數超過2000小時的「永恆白金獎」，158位資歷5年、服務時數1250小時的「長青銀質獎」，以及192位服務滿2年、服務500小時以上的「馨芽銅質獎」。

謝政達表示，衛生局有衛生及長照志工5100人，光從今年1到6月的疫情尖峰，總服務時數逾25萬9000小時、服務次數達178萬人次。哪怕是以基本時薪160元計算，僅半年產值就高達4000多萬元。志工們是新北市最寶貴的資源、是新北市的寶貝，希望透過表揚感謝志工們的服務善行，激勵更多民眾投入志願服務行列。

謝政達也說，人們常說手心向下的人是幸福的，因為它代表的是給予，而國字「舒」的左邊是「舍」、右邊是「予」深深富有舍得付出，是一件讓人身心愉快的含意。志工們無私的奉獻、幫助別人，可說是擁有幸福又快樂的人生。

衛生局長陳潤秋介紹，張美枝投入衛生保健志工23年，多次回報賣場過期食品，也積極輔導校園周遭早餐店，守護學童早餐外食安全；板橋衛生所志工廖彩秋，以棄而不舍的精神鼓勵，說服周遭親朋好友接受癌癥篩檢，守護無數幸福家福，成了眾人心中的救命恩人，張美枝、廖彩秋同獲今年特殊貢獻獎。

永和耕莘醫院志工隊不僅協助無家屬陪同的急診病患訂購三餐，也投入訪視獨居老人並送餐關懷，在20個里成立「健康守護站」，發揮社區醫院的角色與功能。中華民國癌友新生命協會志工群義務協助癌友、重癥病患及家屬共度難關。協會為志工們安排每月一次研習進修，包括生死教育等課程，加強志工自我心理建設，為癌癥病友提供長期服務。雙雙獲頒績優團隊獎。

(中時 )