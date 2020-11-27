行政院長蘇貞昌堅持不肯為對於開放萊豬的前後不一態度向國人道歉，其施政報告因而遭國民黨立法院黨團12度杯葛，今天在民進黨立委強力護航下，先提早進駐議場，再無視國民黨提出對前次會議議事錄有異議，直接讓蘇貞昌施政報告並備詢，立法院院會睽違兩個月後，在藍委持續的哨聲抗議中完成質詢。

國民黨立法院黨團總召林為洲質疑，今天本有700多個報告事項待處理，民進黨之前也喊話要先處理報告事項，結果民進黨提出的今日議程卻不包括報告事項，國民黨主張要處理應先處理包括這些民生法案在內的報告事項，使其進入一讀付委。

立法院議場內畫面（記者季節攝）

林為洲的質詢時段，藍委齊聚在議場中央，全程30分鐘的時間，前23分鐘持續高呼「無恥蘇貞昌下台！」，最後階段林為洲痛批立法院長游錫堃先破壞慣例沒收國是論壇，又無視國民黨對上次會議議事錄的異議不處理，前面的程序沒完成，後面的質詢合法性存疑。

林為洲開口後，民進黨立委持續在旁高呼「林為洲請質詢！」，林為洲講到一半回嗆：「我質詢什麼？我只有兩個字下台」，接著藍委再度一起高呼多聲「蘇貞昌下台」。

林為洲接著說，民眾最關心的是明年一月起會不會吃到萊豬？進口後不標是否含萊劑，民眾怎分辨？怎知有沒有吃到萊豬？如何做到蔡英文總統說的自由選擇？

林為洲的時間到了後，國民黨團書記長林奕華持續帶領藍委站在議場中央大喊，國民黨團對上次會議議事錄有問題，請游錫堃依照程序先處理，因此儘管蘇貞昌在綠委的包圍捍衛下站上了備詢台，下一名質詢的立委邱顯智仍無法開始質詢。

雖然稍後邱顯智站上台開始質詢，但國民黨團不滿游錫堃無視國民黨團對議事錄提出的異議就直接跳到質詢程序，因此持續吹哨子、按喇叭，完全掩蓋了邱顯智的聲音。

邱顯智質詢時，則要求政府提供美豬只有22％是萊豬之說的佐證，並質疑政府宣稱進口美國萊豬每公斤價格78元之說的資料來源竟是「口頭」？

藍委也持續在旁邊拿麥克風發言，痛批蘇貞昌不願道歉、政府不肯標示清楚豬肉含萊與否，游錫堃無視國民黨提的程序問題，違反程序正義。

邱顯智不滿嗆聲「小黨在國會質詢的權力都沒有嗎？」，民進黨立委聽到後馬上一齊為他拍手叫好。但藍委質疑游錫堃無視程序正義，持續吹哨子，藍委陳玉珍更痛批民進黨立委強力護航萊豬進口，根本是美國萊豬農的代表，並強調沒有程序沒有正義。

不過邱顯智仍堅持在哨聲中完成質詢，接著民眾黨立委邱臣遠上台質詢，要求政府應明確標示豬肉食品是否含萊劑，並且全面赴美查廠不能只查新廠。

邱臣遠講話的時候藍委沒有發出聲音干擾，但只要蘇貞昌開口時馬上又吹哨干擾，並呼籲蘇貞昌答應民眾黨的要求。

蘇貞昌卻仍只空泛的回稱將逐批查驗，不願承諾接受要求，甚至扯到自己防住了非洲豬瘟。衛福部長陳時中則重申政府只願標示豬肉產地國不願標是否含萊劑的立場。

之後換藍委鄭麗文質詢，藍委再度齊聚議場中央怒嗆蘇貞昌下台，她並痛批民進黨政府為了舔川普，阻撓反萊豬公投，剝奪人民選擇的權利，並高喊「誰進萊豬，誰吃萊豬」，要堅持開放萊豬的蔡英文總統和蘇貞昌自己吃。

之後四名本排定質詢的民進黨立委則都改為書面質詢，蘇貞昌在綠委護駕下倉皇離席，今日立院院會的質詢程序也在爭議中畫下句點。

(中時 )