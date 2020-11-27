龍巖（5530）集團創辦人李世聰夫婦昨（26）日驚傳涉入挪用善款一案，龍巖今（27）日發布聲明澄清，有關媒體報導內容恐有偏頗不實之處。

龍巖特聲明，創辦人李世聰於2015年底將其個人名下所持有之龍巖股票1,400張，捐贈給「龍巖慈善基金會」，作為基金會之主要資金運用來源，推行各項公益活動。每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，可茲公允。

龍巖表示，自創立以來，即致力於生命服務並積極參與地方回饋與社會公益，不僅長期捐贈物資回饋鄰里，在災難救助方面亦不遺餘力，無論是八八風災、高雄氣爆、台南震災或是鐵路勇警案均慨然捐資並提供專業協助。為落實「專業、誠信、慈悲」的核心理念，於2001年7月成立了「龍巖慈善基金會」，開始提供弱勢關懷服務，為強化與本業之連結並提供更多資源，龍巖於2013年至2015年間每年約提撥數百萬元預算，透過基金會執行更多公益，並為全台各地家境清寒或孤苦無依的獨居往生者，提供義助殮葬的服務，近20年來已服務超過上千名個案。

龍巖表示，該基金會自2016年起的主要資金來源均為李世聰所捐贈之個人股票孳息或出售所得，每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

福澤慈善基金會辦理偏鄉兒童助學、老人營養餐食、獨居長者溫馨年菜快遞等專案，該基金會宗旨符合「龍巖慈善基金會」以生命教育、銀髮關懷、偏鄉兒童和義助殮葬主軸，故獲得「龍巖慈善基金會」長期支持，且該基金會之報表亦有委任台灣四大會計師事務所負責查核。

「龍巖慈善基金會」多年來陸續贊助老人醫療巡迴專車、全台各地社區關懷，以及中信愛接棒資助計畫和弘道老人社福基金會的銀髮樂齡活動等，曾榮獲衛生福利部評鑑「全國性基金會之優等」肯定。

基金會每年預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，會計師查核簽證之財務報告均公布於基金會網站上，多年來對外捐贈金額累計已達上億元，公益服務及受益民眾遍及全台各地。

龍巖表示，將持續注重永續經營並推動企業社會責任，秉持共善之理念，繼續支持龍巖慈善基金會執行社會公益。未來將以更加嚴謹之態度持續整合集團資源和外部合作，共同推動生命教育與弱勢關懷，期待能為台灣貢獻更多心力，也讓社會更加美好溫馨

(工商 )