台北地院審理立委集體貪汙案，今（27）日針對藍委陳超明被控打電話「施壓」經濟部官員，傳喚時任商業司司長李鎂作證。李證稱，東吳大學在立法院舉辦與太流公司相關的公聽會，無法理解會議性質，不清楚為何要經濟部出席，但因接到部長辦公室指示，基於尊重立委，只好參加。

李鎂表示，收到東吳大學的通知書時，看到是私立學校主辦，開會地點卻在立法院，不知道這之中有何聯結，因此不清楚會議性質，也不解經濟部為何要派員出席，讓她覺得很奇怪，至於通知書上有多位立委列名，她不覺得奇怪，因為一直以來都有立委在關心太流案。

李鎂說，因為不知道這個會議要幹麻，與科長討論後決定不參加，但在會議前一天收到部長辦公室的指示，告知還是要去，只好參加。因為太流案受各界矚目，她覺得商業司同仁也會希望主管一起參加，大家互相提醒、支援，比較好應付現場狀況，所以才會親自出席。

李鎂並說，因為參加主要是基於尊重立委，所以委員們發完言後陸續離開，她也就跟著離開，沒有待到會議最後。在太流案中，陳超明從來沒有跟她聯繫過。

詰問完畢後，李恆隆忿忿不平表示，今天要釐清的事實根本跟他沒關係，太流案是建立在一個更大的犯罪之上，大家不去查，卻都只聚焦在公聽會。太流案過去就已經判決非法確定，請李鎂回去把抽屜打開，比對法院判決照著做，今天大家就不會要坐在這裡了。

(中時 )