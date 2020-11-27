鑒於日前發生重大校園安全事件，為使學生能有安心的學習環境，太平警分局除已針對轄區各級學校共計24所，全面檢視並強化校園安全維護作為，日前上午在轄區國立勤益科技大學舉辦校園安全座談會、預防犯罪及交通安全宣導，並由警分局副分局長李瑞雄率領各級幹部前往，另市警察局外事科長李富郁、股長張年寧等人蒞臨指導，與現場近百位外籍學生互動，傾聽學生意見，建立雙向溝通管道。

「維護校園安全」是警方長期以來的重點工作之一，近來近期因外籍女大生命案，震驚社會，該案瞭解外籍生因語言隔閡，且對台灣風土民情較不熟悉，需要更多關懷與協助。太平警分局除全面清查校園周邊監視器及照明狀況，也加強校園巡簽班次及守望勤務，在既有的溝通管道上，與校方保持良好互動，共同維護師生安全。

日前太平警分局更前往國立勤益科技大學舉辦校園安全會議，由副分局長率偵查隊長、防治組長、交通組長、行政組長及坪林派出所長前往宣導，如校園人身安全、反詐騙宣導、交通安全宣導等，提升自我防衛意識，另座談會中，警方還示範如何啟動110「三方通話」，讓不諳中文的外籍生知道，當撥打110報案電話時，受理人員可透過「三方通話」與外事服務站建立群組對話，由外事員警用英文確認報案內容及警力派遣。

太平警方表示，太平地區外籍人士目前計有7900多位，各國籍人士皆有，其中有一部分為在台求學學生，所以希望藉由座談會方式加強宣導學生自我防衛意識，保護自身安全，透過校方、警方及本身等三面一體的守護網絡，建造安全學習環境，讓學生安心，並讓家長放心。

(中時 )