侯友宜參觀學生獲獎的作品與獎牌。(李俊淇攝)

新北市政府今（27）日上午在黎明技術學院辦理「新北電競城—電競聯盟產業人才培育」記者會，市長侯友宜親自下場與學生組隊LOL，侯操作城市執法者凱特琳的角色，但因太久沒玩手感生疏，靠著隊友強力支援，才以24：23的優勢，略勝對手1分。

新北市在「人才培育、跨域學習、環境設備、產業連結」四面向推動電競產業人才培育；在人才培育方面，鼓勵各技高透過課程及社團發展電競專業，並結合電競專業英語，培育電競雙語人才；在跨域學習方面，培育電競產業上下游人才，如今年辦理城市盃數位科藝電競賽，除電競項目外亦同時選拔商品設計、錄剪播、賽事轉播、主題造型等項目人才；在環境設備及產業連結方面，透過產官學合作，成立新北電競聯盟，結合宏碁電腦、J TEAM等產業及黎明、醒吾科大等資源，提供技高電競活動暨電競見習機會，以及課程、師資、設備資源共享。

侯友宜市長表示，2021年新北接棒全國運動會，全國首創納入電競種類，希望帶動相關產業升級。今年進一步成立「新北電競聯盟」，透過科大及產業資源，協助技高培訓遊戲專業，並首創推動電競專業英語，培育國際人才。將持續爭取產學合作計畫及辦理國際賽事，推動新北電競城。

侯友宜在賽後自評，這次打的感覺覺不太一樣，尤其是太久沒練，手感有點差，特別是這次還團隊都是用專業英文溝通，這對英文不靈光的我，壓力會比較大一點，還好隊友幫忙掩護，讓我有機會贏這場比賽。

莊敬工家電競選手陳冠錀表示，平常在家都會和同學一起玩，過程中邊練習用英文溝通，而學校也會安排一些專業課程，像影片剪輯、如果當直播主，這些課程對未來就業都很有幫助；樹人家商學生林奕翔表示，電競項目是由電玩延伸出來的比賽，每個項目都有專業術語，以英文為通用語言，透過對遊戲的熱情學習專業英文，不但增加自己的技能，更激發對英語的興趣。

教育局表示，新北電競產業強調培養的是產業人才，而不僅僅是遊戲高手，透過開設電競專業課程及多元職場體驗，並編撰電競專業英文詞彙於技高推動，讓學生備妥「專業技能」與「專業英語」雙核心能力，為全國運動會納入電競賽項目而準備，此外持續爭取擴大「新北電競聯盟」產學合作資源，培育新北學子成為全方位的電競產業人才。

(中時 )