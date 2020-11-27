台北市1輛計程車今日上午10時許行經文山區木新路3段時，突然整輛車衝上騎樓，造成3人受傷，警消獲報後將他們送醫，所幸3人意識皆清醒，詳細事故原因警方正進一步釐清。

消防局表示，上午10點20分接獲民眾報案，指出1輛計程車突然衝上木新路3段騎樓。當時造成1名71歲婦人雙腳骨折，另名82歲老翁和22歲女子肢體也有擦傷，所幸送醫後已無大礙。

警方調查，3名傷者皆為行人，他們目睹整起意外過程飽受驚嚇。整起車禍原因警方正進一步釐清。

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(中時新聞網)