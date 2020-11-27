打牌是日常娛樂的一種方式，生活周遭很多人都喜歡玩，牌桌上本來就有輸有贏，但運勢命理網站「知命命理」則點出以下3個生肖的人牌運特別不好，也許是天生不會打牌，上桌往往就輸個精光！

▍1.生肖豬

屬豬的人，給人的第一感覺就是慢性子，反應較慢，他們憑直覺做事，缺乏理性的思考。他們在打牌的時候，更多的是靠運氣，不太鑽研技術，所以常常輸，但他們又是那種愛玩的人，輸了也要玩，可以說是天生不適合打牌的生肖。

▍2.生肖牛

屬牛的人守著傳統本分，在打牌的時候，他們只會死死地盯著自己的牌，不太善於「眼觀四路，耳聽八方」。他們很少會靠技術去打牌，凡事都憑感覺。而很多人也喜歡跟他們玩牌。一來是他們牌品好，輸了也不會耍賴，二來他們就是常常輸，所以說屬牛的人也不要指望靠打牌發財，真的天生不適合。

▍3.生肖狗

屬狗的人，一向是急性子的，貪念較重，打牌的時候總盤算著把別人的錢全部贏到手，但又從來不知道見好就收，即便已經贏了很多，也還是要一直持續。而因為過度的貪心，所以正呼應了那一句「先贏是紙、後贏是錢」的規律，打到最後還是要全部吐出來，所以天生不適合打牌。

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(中時新聞網)