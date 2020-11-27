推出新曲〈回憶已成過去〉的創作歌手鐘雅，平時喜歡書寫及塗鴉，筆袋裡滿滿黄色的利百代88號及白色的小天使鉛筆，每一枝鉛筆都用削筆器削的整整齊齊，透露她完美傾向。鐘雅回憶：「小天使就是我小時候學寫字的第一隻鉛筆，很喜歡它的獨特香味，到現在還是經常使用小天使進行創作。」

（可萊媚國際、沐水堂文創提供）

利百代企業近來以新品牌「可萊媚」跨足美妝，推出第一支眉筆，身為利百代粉絲的鐘雅愛不釋手。她與獲日本YAMAHA電子琴全國大賽冠軍的「日本琴后」小松屋沙織成經常交流創作心得，組成了「塗鴉創作二人組」。

（可萊媚國際、沐水堂文創提供）

前陣子合作將「MeetU怪怪系女孩」的古風夯曲〈美人兮〉成為〈搖滾版美人兮〉，呈現可萊媚眉筆般女力融合古典的嶄新色彩。沙織說：「我覺得鐘雅在畫眉時，特別有古典美女魅力！」

（可萊媚國際、沐水堂文創提供）

鐘雅揮別過去回憶，從還在學寫字的小女孩，成為多元面貌的創作歌手。新歌〈回憶已成過去〉由沐水堂文創製作，預定12月中旬上架發行，即將在鐘雅的FB及lG粉專上推出預購。

鐘雅新曲〈回憶已成過去〉。（沐水堂文創提供）

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(中時 )