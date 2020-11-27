美國白宮主人幾乎確定由拜登入主，現階段看來華為禁令將持續下去，以全球最大智慧型手機市場大陸來說，大陸國內市場預計將由小米、OPPO趁勢接收華為釋出的市占，尤其華為過去出風頭的西歐市場，小米、OPPO第3季出貨量都較去年同期倍增，加上目前緊接而來的中芯事件，恐影響高通短期PMIC(電源管理IC)，聯發科因多交由台系代工廠生產，現階段產能無虞，有利於其朝向5G手機SOC(系統單晶片)市場長期40%市占率的目標。

研調機構IDC預估2020年全球智慧手機銷售量12億支，年減少11.9%，主要受到疫情影響，不只受到供應鏈停工影響，世界各國紛紛鎖國，航運貨運也大受影響，銷售大受影響，展望2021年，疫情將逐步消退，手機整體市場將重返成長，且華為禁令眼下持續，2021年華為手機供應鏈恐面臨斷鏈，預估華為2020、2021年銷售量分別為2~2.1億支、9000萬~1億支。

以大陸境內手機市場來說，國產手機OPPO、vivo以及小米等將有往取代華為手機大部分的市占率，而在海外方面，將以三星、蘋果取代華為在歐美地區的市占率，故在供應鏈方面，亦有版圖上的移動，聯發科將為受惠標的，法人指出，聯發科第4季財測優異，加上看好今年年5G手機出貨量接近2億支，2021年更將有翻倍成長，5G智慧型手機將成為重要動能，不僅如此，聯發科將在2021年有毫米波的產品問世，持續拓展5G，長期聯發科還是維持在5G手機SOC(系統單晶片)市場內長期實現40%的市占率。

聯發科預估第四季營收落在618~672億元，與第三季持平至小幅衰退8%，毛利率42%正負1.5個百分點，包含員工分紅的營業費用率約在32.5%正負2%。

除本身以外，聯發科有台積電(2330)奧援，產能無虞，加上手機用PMIC目前供給緊張，中芯事件爆發，聯發科競爭對手高通的PMIC主要是中芯代工為主，目前無法下單，而聯發科是交由台系代工廠生產，現階段產能無虞，相比較之下，以交貨速度及周邊IC的配合，此也將成為陸系手機品牌選擇供應商的考量之一。

(時報資訊)