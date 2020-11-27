龍巖公司創辦人李世聰被控侵占龍巖公司或龍巖基金會2100萬元款項，台北地檢署昨天約談李世聰夫婦，但李男身體不適請假。李世聰今天上午到調查局說明，中午被移送北檢複訊。

李世聰的妻子劉萍昨天被檢調約談到案，檢察官複訊後諭令新台幣100萬元交保，並繳交犯罪所得。

檢調獲報，李世聰涉嫌自民國102年至104年間，透過公益捐款名義，分次將龍巖公司款項移轉到龍巖基金會，隨後再從龍巖基金會移轉福澤基金會名下，由福澤基金會轉供李、劉兩人私用，每年300萬元。

李世聰另被控於105年至108年間，透過參與及主導龍巖基金會董事會議，以龍巖基金會運作需要款項為由，陸續出售龍巖基金會的股票，再將出售股票的部分款項，以公益捐贈名義匯到福澤基金會帳戶，再自福澤基金會轉供自己及劉萍私用，每年300萬元。

檢調查出，李世聰涉嫌侵占相關款項後，用以支付劉萍信用卡費、貸款本息或購買精品，並以此款項繳交稅款、健保費及電話費，7年間總計侵占2100萬元。全案朝違反證券交易法特別侵占罪及刑法詐欺、偽造文書、公益侵占等罪偵辦。

北檢昨天指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索龍巖公司等地，並擬約談李世聰、劉萍及相關證人。不過，由於李世聰身體不適，請假未到案，李世聰今天上午到台北市調處接受偵訊，中午被移送北檢複訊。（編輯：戴光育）1091127

(中央社)