光學元件廠—玉晶光(3406)及今國光(6209)將於今天下午舉行法說會，說明未來營運展望，由於蘋果iPhone 12新機及SONY PS5銷售亮眼，玉晶光第4季營運可望衝高，今國光營運亦可望不看淡，在買盤提前卡位下，今天兩家公司股價同步走高，其中玉晶光盤中股價漲幅逾8%，重回670元關卡。

玉晶光及今國光不約而同選定今天下午舉行一年一度的法說會，玉晶光下苦功提升產品製造生產良率，成果反應在公司業績上，隨著製造能力提升，公司也積極擴產因應客戶需求，隨著新產能陸續開出，以及傳統旺季來臨，玉晶光第3季合併營收51.87億元，季增67.92%，創下單季歷史新高，營業毛利為21.94億元，受到舊產品降價及新產品初期良率有待提升等因素影響，單季合併毛利率為42.3%，季減0.55個百分點，年減6.97個百分點，加上匯兌損失約7000萬元，單季稅後盈餘為10.52億元，季增1.13倍，但年減19.2%，單季每股盈餘為9.44元，累計前3季稅後盈餘20.57億元，年增35%，每股盈餘為18.47元。

玉晶光10月合併營收為16億5397萬8000元，月減11.08%，但年成長12.63%；累計1到10月合併營收為126億2396萬9000元，較去年同期增加為29.8%。

由於蘋果iPhone新機銷售狀況不錯，玉晶光表示，10月營收是第4季低點，將力拚本季營收優於上季，在需求旺盛及良率可望改善下，毛利率將優化，第4季可望是歷年最旺的第4季。

今國光近幾年努力轉型，以G+P的優勢，搶攻IoT等非相機鏡頭新應用，經過長達3年的努力，總算自去年下半年開始有成果，不僅成功切入亞馬遜供應鏈，亦拿下另一家美國品牌大廠智慧家庭訂單，而公司身為SONY PS4遊戲機鏡頭供應商多年，今年新款PS5遊戲機，今國光亦是其中兩顆鏡頭供應商，隨著PS5出貨放量，有助於今國光明年業績表現。

(時報資訊)