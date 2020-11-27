水情持續嚴峻，農委會與經濟部日前已宣布明年嘉南地區灌區停灌，而桃園、新竹、苗栗、台中等地水情也不樂觀，最快恐怕會在12月中旬宣布停灌，消費者憂心明年購買糧食的價格可能會上漲，對此，農委會副主委陳駿季呼籲，糧商勿趁此時機在消費端調漲價格。

據統計，平均每年一期水稻耕作面積約達17萬公頃，而據農委會預估，受到停灌影響面積最高上看8萬公頃、其中4萬公頃為水稻，初估影響明年一期作產量逾2成。

陳駿季表示，目前公糧倉庫約有80萬至90萬噸、而預計二期稻作會收購約40萬至50萬噸稻米，再加上民間糧商庫存的約40萬噸，合計達170萬至180萬噸，若以我國平均每月稻米消耗約10萬公噸計算，「稱18個月絕對沒有問題」。

至於是否會影響消費端糧價？陳駿季說，水稻一期作面積約達17萬公噸，此次停灌面積初估最高達8萬公頃，估計其中二分之一為水稻種植面積、約4萬至5萬公頃，因此仍有13萬公頃仍可有收穫，呼籲糧商不要消費端提高售價、產地端降低收購價格。

(中時 )