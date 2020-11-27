尋求衛冕的平鎮高中今天在黑豹旗8強賽靠著先發投手賴延峰7.2局、僅失2分好投帶領，加上第5棒的陳佳樂4支2、貢獻2打點，以7比2擊敗高苑工商，連8年挺進4強，下一戰將碰上成德高中爭奪冠軍賽門票。

雙方今天都推出陣中王牌，平鎮賴延峰一上場就連飆3次三振，打線也在首局就有表現，靠著保送、犧牲短打攻佔得點圈，第3棒董子恩再敲適時安打先下一城。

3局下2出局後連2棒獲得保送，陳佳樂巧打擊出左外野安打先送回1分，下一棒的張翔再補上1安，平鎮一口氣攻下3分，5局下再添2分，5局打完取得6比0領先，最終以5分差拿下勝利。

平鎮高中陳佳樂（右）5局再敲帶有1打點的二壘安打。（毛琬婷攝）

平鎮總教練吳柏宏表示，賽前就評估這場比賽並不好打，也在確定對手後就針對高苑投手的直球加強練習，加上野手選球十分有耐性、得點圈攻擊也有把握住，才能順利取勝。

賴延峰此役先發7.2局，被敲7支安打，失掉2分，其中包含7局上被高苑第4棒的賴丁誌敲出左外野陽春炮，8局再失1分，賽後他表示，自己到比賽後段體力有些下滑，導致不少球都偏高，「那支全壘打就是滑球失投，這也是高中至今唯一1支被打的全壘打。」

雖然在青棒已是受到矚目的投手，但賴延峰仍想繼續提升自己，「控球、球速都想要再提升，球速希望能再增加2、3公里，只要有進步就好。」

平鎮在過了高苑這關後，黑豹旗年年都安抵4強，下一戰將碰上成德，9月底的桃園盃冠軍賽平鎮才敗給成德，吳柏宏希望能夠在明天扳回一城；他認為成德隊型感覺蠻穩的，打擊比投手好，「這幾場看起來打擊是蠻不錯的。」

(中時 )