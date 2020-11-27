肯亞一名32歲男子基肯(Peter Kigen)日前在家中昏倒，家人送醫後被醫師宣布死亡，遺體被送到停屍間，不料3小時後停屍間卻傳出「詭異哭聲」，工作人員前往查看，發現竟然是基肯醒來後痛苦的哭聲。基肯事後說：「我不知道發生了什麼事，他們怎麼會斷定我已經死了。」

綜合外電報導，基肯患有胃疾，24日下午5時許突然在家中昏倒，家人緊急將他送醫，但他家人晚上7時45分卻被院方告知基肯已經死亡，且送到醫院之前就已經沒有生命跡象。

基肯的遺體後來被送到醫院停屍間，院方工作人員晚上10時30分前往做防腐處理時，聽到停屍間傳出詭異哭聲，前往查看竟然發現基肯還活著，家人得知消息，強烈指控醫院醫療疏失。

但醫院總監吉爾伯特(Gilbert Cheruiyot)反控，基肯被送到醫院時，醫生們正忙著照顧其他病患，當時有請家屬等一下。但基肯的家人卻怒罵醫生「認為他已經死了，甚至沒有開死亡證明，就自己把人送進停屍間」。本案仍待進一步調查。

(中時新聞網)