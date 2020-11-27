新北市一名單親媽媽，疑被經濟跟生活壓力逼上絕路，竟在摩鐵下藥將一雙兒女迷昏勒斃後輕生，不過後來獨自倖存，向法官請求死刑，卻反被批冷血沒有悔意，對此知名音樂人許常德表示：「聽到這樣的理由，也許這位媽媽會鬆了一口氣。」

這名單親媽勒死兩個孩子被判死刑，卻被法官反批「毫無悔意泯滅人性」，對此，許常德表示這名單親媽聽到這樣的理由，心情反而會鬆一口氣，因為若要泯滅人性只要遺棄孩子就好，不需要硬撐七年直到絕望再下毒手，強調全是法官沒能力看事件源頭，才導致結論如此簡單冷酷，更直言：「法官的素質不提升，每個判決都可能在造業，這點對他們很不利。」

此外，許常德強調整起事件重點不在用何心態殺的，而是不該用簡單判死與泯滅人性來註解，此外造成當事者壓力的源頭，包括另一半沒有支援、當事人原生家庭等問題，都是更值得深入探討，此外法官簡化評判不僅會製造讓問題失焦，也會讓某些問題被掩蓋與二度傷害。

面對網友持相反意見爭論，許常德表示：「母親已被逼到不忍心孩子活受罪，因為孩子不可能什麼資源都沒有就能活下來」，更強調不能期待每個人都這麼堅強，畢竟不是每個人從小到大都有家人愛的支持和樂觀的天性。

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(中時新聞網)