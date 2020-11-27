一名單親媽媽今年2月殺害兩名子女，透露因7年來獨自照顧小孩，又求職不順，完全沒有自由，才萌生跟小孩一起離開世界的念頭，後來該名單親媽媽被趕到的前夫救回，近日法院判決該女死刑，引來社會眾人討論，知名網紅「鄉民女神」潔哥稍早發文說，自己其實很討厭這種自己活不下去拖著小孩一起死的家長，尤其在她當媽後，看到這種新聞更是難受。

潔哥昨(26日)晚間發文說：「我其實很賭X那些覺得自己活不下去，就帶著孩子一起死的家長」，她認為孩子並非父母的資產，就算是生下、養育他們的雙親，也不該有權力決定下一代的生死，畢竟孩子都是獨立的生命體，有自己的人生。

潔哥發文。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔臉書）

潔哥強調，她明白身為單親父母很辛苦，扛著經濟壓力也很痛苦，但這都不構成有權力決定小孩生或死的理由，「小孩還這麼小，他們的未來人生路還這麼長，還充滿無限希望，搞不好他們長大了能好好的過自己的生活。」

潔哥也表示：「說實話帶小孩走的說好聽點什麼怕小孩沒人照顧，這只是那些人一廂情願的自私而已」，去年9月完成終身大事的潔哥，今年8月跟老公岳妹迎來愛的結晶女兒，升格新手媽媽的她直言：「當媽之後看到這種新聞更加難受」。

對此，網友也回：「小孩真的是無辜的，怎麼狠心下得了手啦」、「為什麼都沒有人去檢討那個前夫呢？他都沒有責任嗎？」、「若不是已經到了絕境，無路可走了，沒有媽媽願意親手勒死自己的寶寶」、「但我很敬佩勇敢把孩子帶大的單親媽媽」，潔哥則補充說：「說實話我同情那位媽媽，一定是到了不曉得如何才好的困境才這樣做，但另一方面我更心酸那二個小朋友，努力掙扎的逃過第一次，卻逃不了第二次。」

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