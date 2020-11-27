錢母也稱發財金，逢年過節到廟宇求錢母的民眾總是絡繹不絕，大家相信錢母能「以財引財」，白話一點說就是錢滾錢、錢生錢啦！求了錢母知道要怎麼用嗎？運勢命理網站「旺好運」分享，求到錢母後建議先進行簡單的招財儀式，之後放在正確的位置，才能讓錢母發揮最大功用！

錢母的來源不只一種，除了可以到宮廟索取之外，其實父母給的紅包，或是長輩留下的金錢也都可算是錢母的一種，因為重點是背後祝福的意義。此外，錢母也不限金額，1元到1000元以上都可以當作錢母來使用。

至於錢母到底該怎麼使用呢？拿到錢母之後，應該放進紅包袋，不要封口，並在除夕到初六期間，把錢母放在家中財位或餐桌上，紅包袋口應朝著門口的方向。最後，用9顆小圓石壓在紅包袋上，其中8顆排出八卦的形狀，剩下1顆放在中間，並在心中祈求五路財神或福德正神保佑，默念12次即可。

選在除夕是因為當天一家團圓，有一股好的能量聚集；紅包袋不封口並朝門口是代表要將外部的財源吸進來。初六之後，可以把紅包內的錢母拿出來使用；剩下的紅包袋可寫上自己的名字，放進新的錢，擺在皮夾內，直到下一年到來，再用新錢母招財。

使用錢母的簡單秘訣：

1.放在隨身攜帶的包包、皮夾裡

把錢母放在皮包裡象徵錢包永遠不會空空如也，也可當作平安符一種，讓錢母幫忙「吸金」，象徵財源不斷，記得萬萬不可把錢母花掉。

2.和常用的存摺放一起

記得，要跟「常用」的存摺放一起！這樣才代表錢有在流動、有進有出，錢母才有機會幫忙把更多的錢吸進來，確實增添財運。可是，最好不要把錢母存進銀行，因為這樣就成了錢母幫銀行賺錢，如果真的要存，也最好等過了一年再存吧！

3.把錢母用在「正途」上

正途指的是跟你工作有關的「正途」。做生意的人可以將錢母放在收銀機裡、黏在計算機上，也可以將錢母用來買生財器具像是鍋鏟、電腦、器材等，就是一切跟工作相關的都可以，讓錢母幫忙錢滾錢賺大錢。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】

(中時新聞網)