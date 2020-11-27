央行第四季緊咬28.5元「彭淮南防線」不放，但有愈來愈多的財經專家和投銀認為，新台幣28.5元即使今年有守，進入「金牛」年，新台幣仍將「牛氣衝天」，會升破28.5元再測28元整數關卡。今台北外匯經紀公司新台幣匯價早盤再測28.5元，午盤以28.501元暫收。

財信傳媒董事長謝金河分析，新台幣升值的「基本面」仍然十分強勁，呼籲大家要有「心理準備」。至於巴克萊證券也認為，明年新台幣仍會表現偏強，即使央行持續表現不滿情緒，但還是無法阻檔升值趨勢，預估明年首季新台幣上攻28.25元，第二季就會測試28元。

本周央行小編於臉書發文表示，新台幣近2年對美元升值幅度為6.7%，新台幣強勢是反映台灣整體出口表現亮眼，也強調新台幣匯率只有一個，無法同時間又升又貶。央行駁斥外界對新台幣近2年新台幣升值達12%到15%的說法。新台幣自去年底至今，對美元升值幅度達4.52%，比人民幣6.01%、菲律賓幣5.09%、日圓4.65%來得低；不過，高於韓元4.14%、新加坡幣0.29%、馬來西亞幣0.06%、泰銖-1.49%。

央行表示，央行向來盡力維持新台幣匯率的動態穩定，以利廠商對外報價與營運。也強調長期以來，新台幣對美元匯率年平均波動小於韓元、日圓、歐元與新加坡幣。

巴克萊證券認為，中央銀行可以管理新台幣升值的步伐，但不能改變升值的潛在驅動因素。中央銀行將繼續敦促出口商和壽險公司增加避險，並同時繼續尋找其他減輕新台幣升值對營運造成壓力的方法。

(時報資訊)