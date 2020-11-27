工業電腦廠研揚(6579)雖受新冠肺炎疫情影響，今年營運表現不如預期，但昨（26）日法說中指出拓展人工智慧（AI）應用成果逐步顯現，今年AI客戶數量明顯跳增，看好明年起將有較大幅度成長，將成為未來營運成長新動能。

研揚今（27）日股價在買盤敲進下放量攻高，最高飆漲9.86％至78元，創7月中以來3個半月波段高點，截至午盤維持逾6.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超24張，本周迄今擴大買超58張。

研揚2020年前三季合併營收44.87億元、年減1.96％，仍創同期次高。毛利率31.88％、營益率10.26％，略低於去年同期32.93％、11.25％。受認列金融資產帳面價值減損拖累，歸屬母公司稅後淨利2.67億元、年減27.34％，每股盈餘2.51元，續處近5年同期低點。

研揚總經理林建宏指出，若以美元計價，研揚前三季營收為年增1％，其中研揚本體年增7％，但子公司醫揚年減達18％，表現不如預期。各地區貢獻比重未見太大變化，營收以中國大陸及美國分別年增10％、9％較強勁，亞洲及新興市場年增2％，僅歐洲年減4％。

展望後市，林建宏指出，疫情使全球朝遠端線上、分散化、零接觸、智慧化4趨勢轉變，5G趨勢正改變人們生活，帶動人工智慧（AI）邊緣運算需求持續成長。對此，研揚以AI為核心，鎖定機器人、新零售、安全及防護、智慧城市等4大垂直市場發展。

林建宏說明，包括智慧安防的安全監控、智慧城市的車流分析、新零售的客戶分析及智慧自助服務系統（KIOSK）、智慧製造的AI檢測等，發展2年來對營運貢獻雖不高，但今年AI客戶數量已自年初的32個顯著跳增至513個，預期明年起將有較大幅度成長。

(時報資訊)