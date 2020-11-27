台中市水利局鼓勵溫泉業者裝設智慧水表，邁向智慧水管理新時代。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局舉辦智慧水管理系統說明會，鼓勵溫泉業者裝設智慧水表。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局推動智慧水管理計畫，陸續於谷關、大坑、烏日、東勢及后里等重點溫泉區域，共19口溫泉井裝設智慧水表，已有15家溫泉業者加入；智慧水表透過網路可即時得知溫泉水井使用水量，節省人工紀錄及管理成本，推動台中溫泉邁向智慧水管理新時代。

水利局依溫泉法相關規定，透過業者每日紀錄及填報用水度數徵收取用費，但傳統人工抄水表因紀錄及更新時間過長，當發生漏水疑義時，須另派專人查看用水情形，除無法因應狀況立即處理外，也產生額外的人力管理成本。

水利局鼓勵台中市溫泉業者建置自動化的溫泉智慧水管理系統，結合物聯網技術，智慧水表每10分鐘可自動記錄上傳溫泉水井使用度數，業者及管理者即可線上檢視用水量是否異常，並監控管線漏水或馬達運轉異常等情形，也省去傳統人力抄表的麻煩，節省管理成本。

溫泉水井裝設智慧水表，水利局可即時監控用水數據，降低人工抄表遺漏狀況，亦利用智慧水管理系統數據進行調查與分析，瞭解台中市溫泉地下水資源使用量，建立水資源彈性調配機制，保育溫泉水資源，與業者共創雙贏。

(中時 )