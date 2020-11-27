每月一般保費試算。（林周義製表）

健保會執行秘書周淑婉。（林周義攝）

歷經大約3個小時的討論，健保會今完成費率審議，採取2案併陳的方式，其中1案為4.97%，另一案則是5.47-5.52%。以月薪4萬的上班族來說，每月要多付的保費會分別落在34元或94-100元之間。健保會依法將送衛福部核定，政府依法需在明年元旦前做出決定。

全民健保1995年開辦後，一般保險費率分別在2002、2010年歷經2次調高，從4.25%調至4.55%，再從4.55%調至5.17%。二代健保實施後，因加收補充保費，一般保險費費率在2013年降至4.91%，2016年二度調降，此後都維持在4.69%。

此次健保會決議採2案併陳的方式送交衛福部、行政院核定，其中1案為考量經濟因素，可確保明年底維持1個月安全準備的4.97%，另一案則是依據2015年訂出的財務平衡及收支連動機制的要求而試算出的5.47-5.52%。

若費率訂在4.97%，以月薪4萬、無眷口依附的上班族為例，每月的保費將從現行的564元增至598元，每月多付34元。若費率介於5.47-5.52%之間，月薪4萬、無眷口依附的上班族，每月保費將從564元增至658-664元之間，等於每月要多付94-100元。

督保盟發言人滕西華表示，費率訂在4.97%，以明年度總額成長率3.779%估算，後年的安全準備將成負數，明年底勢必要再調高一次費率。若衛福部採用的是5.47-5.52%的版本，則是明、後年底都可以維持2個月安全準備，可以較晚再考慮費率調漲議題。

滕西華表示，今日作出費率調漲的決議是好事，可惜的是她比較支持把費率訂在5.17-5.24%之間，如此一來經濟負擔不會過重，也不需要再明年底急著調漲費率。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，會議中多數付費者代表認為今年適逢疫情，百業蕭條，許多人生活困難，希望先度過明年再說，往後若有問題，後年再討論費率。另一方則認為，要把明年、後年一併考量，不要說明年過了，後年財務又出問題。

今日健保會做出費率審議後，將交由衛福部、行政院拍板決定，健保會的結果並非最終結果，政府亦可訂出有別於今日討論的2案的費率。根據《健保法》規定，衛福部應在明年元旦前做出決定。

(中時 )