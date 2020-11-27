中油董事長歐嘉瑞（前左）親自替民眾倒茶，響應活動。（趙雙傑攝）

台灣中油公司今日舉行記者會，表示將攜手公司員工投入「台灣中油給您奉茶行動」，將在全台提供50處包括加油站、行政辦公大樓等據點，提供民眾攜帶容器裝水使用，大家可透過APP搜尋地點，以行動支持減塑一起打造綠色生活。

(中時 )