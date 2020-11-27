攜手公司員工 中油給你奉茶活動 18:272020/11/27 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾享用茶水。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油董事長歐嘉瑞（前左）親自替民眾倒茶，響應活動。（趙雙傑攝） 台灣中油公司今日舉行記者會，表示將攜手公司員工投入「台灣中油給您奉茶行動」，將在全台提供50處包括加油站、行政辦公大樓等據點，提供民眾攜帶容器裝水使用，大家可透過APP搜尋地點，以行動支持減塑一起打造綠色生活。 (中時 ) #中油 #公司 #台灣 #奉茶 #據點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北「熊青ㄟ」冬茶上市 10冠茶互動特展板橋大遠百登場 16:512020/11/27 寶島 中油做環保 全台50處「奉茶」給民眾 11:522020/11/27 財經 帶唐寶寶出遊去公益活動 今日熱情登場 18:412020/11/27 寶島 花王台灣獲永續典範外商企業獎 04:102020/11/27 產業特刊 希爾頓第三發！台北時代寓所開幕 3360搶鮮入住 10:532020/11/27 財經 醒吾科大偽出國旅遊 韓女團「HINT」成員現身介紹韓國文化 11:102020/11/27 寶島 為RIMOWA代理權槓上LVMH 台灣小蝦米揭密當時惡夢 15:332020/11/27 財經 《光電股》圓展奪台灣精品銀質獎 法人看好Q4 08:522020/11/27 財經 台灣最大寶特瓶製造商志同塑膠 砸7億擴大在台投資 19:332020/11/27 財經 高球報導－奮發搶客 中南部高球場 翻轉氣勢 04:102020/11/27 產業特刊 生活熱門新聞 好市多美牛含萊劑 她驚「現在才知道」 4千人灌爆留言 - 生活 她逛好市多見1夯品「只剩2位數價格」秒掃貨 網驚：以前要3倍 - 生活 好市多「一張木椅」售11萬 網驚多一個零？內行打臉：不識貨 - 生活 陳柏惟嗆江啟臣「以為我不能1打35？」 網笑翻：替代役說要打海龍 - 生活 才嗆聲要1打35陳柏惟卻被秒殺 網友現作一張梗圖100分 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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