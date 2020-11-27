台南市左鎮化石園區全新3D劇院開張，台南市長黃偉哲參加《重返恐龍島》首映會。（劉秀芬攝）

台南市左鎮化石園區全新3D劇院開張，首部影片《重返恐龍島》27日舉行首映，參加即日起到年底推出體驗價，兩人同行只要50元銅板價。台南市長黃偉哲今天也與左鎮光榮實驗國小學生一起觀賞，看到驚險畫面，全場也發出驚嚇聲，小朋友看完意猶未盡，直說還想再看一次。

左鎮化石園區表示，為增進園區的教育與娛樂設施，今年特別將演講廳進行多媒體優化建置，增添3D劇院硬體設備，並引進適合大小朋友欣賞的《重返恐龍島》（Return To The Lost World）影片，由英國紅星動畫（Red Star Film）創意總監Ben Smith執行導演製作、比利時布魯塞爾的nWave Pictures 3D影片公司獨家發行。

《重返恐龍島》全長約12分鐘，影片結合音響特效及快節奏，透過劇院350吋透音銀幕，以視聽加乘、身歷其境的立體感受，迅速帶領觀眾穿越時空、上天下海，進入翼龍、棘龍、蛇頸龍、滄龍出沒的史前世界，體驗一場奇幻的恐龍冒險旅程，可說是一部娛樂性極高的動畫影片，非常適合全家共同體驗。

影片內容描述男主角前往荒島度假，因直升機事故，意外進入史前恐龍世界。影片出現的蛇頸龍、滄龍，更與園區特展「鰭幻足跡」環景劇場相互呼應，希望帶給大、小朋友更深刻的知識樂趣，對特展印象更為深刻。

今日左鎮光榮實小全校44名學生及部分帶著幼童入館遊客也一起參加首映，小朋友被逼真的3D畫面吸引，還隨著劇情驚呼、歡笑，看完一起討論劇中出現了哪些恐龍，六年級的買冠榕說，劇情很有趣，很好看；遊客也說很幸運說今天遇上首映，影片寓教於樂很適合小朋友觀賞。

《重返恐龍島》將自12月2日上映至2021年年底，每周五至日放映3天，每日上午10、11時及下午2、3時整點放映共4場次，周一至周四另開放30人以上團體預約。

為迎接國旅熱潮、回饋來訪遊客，觀賞3D劇院原價100元，現園區推出搶先體驗銅板價、兩人同行只要50元（25折）。優惠至今年12月底止，明年調回原價，歡迎民眾入園後逕洽服務台購票。

台南市左鎮化石園區全新3D劇院開張，台南市長黃偉哲與光榮實驗小學學生參加《重返恐龍島》首映會。（劉秀芬攝）

台南市左鎮化石園區全新3D劇院開張，台南市長黃偉哲參加《重返恐龍島》首映會。（劉秀芬攝）

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