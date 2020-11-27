桃園市龜山警分局11月初接獲線報，指有「兩岸電信詐欺機房」藏身在桃園市龜山區某出租公寓，該機房以假股票、期貨投資買賣名義，偽裝成股票分析師、指導員及聽眾，誘導、詐騙大陸、港澳地區民眾投資，詐取金額，警方破獲，並查扣保時捷等名車。

警方調查，由該詐欺集團成員先假冒股票分析師、指導員及聽眾，誘導、詐騙大陸、港澳地區之被害人投資，在被害人大量投入現金後，該詐騙成員所製作之程式製造出股市崩盤而套牢之假象，使被害人投資之金額無法取回。為向上溯源，警方報請桃園地檢署檢察官盧奕勳指揮。

專案小組發現該詐欺機房將成員集中管理，食衣住行由幹部統一打理，且幹部皆以名車代步，全案於蒐證完備後，於25日會調集刑事警察大隊科技偵查人員及保安警察大隊特勤警力，持搜索票及拘票執行攻堅、搜索、逮捕，一舉破獲該電信機房，於現場逮捕詐騙集團成員朱姓男子等11人。

(中時 )