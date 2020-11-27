大坑3號步道整修工程完工，全新打造吊橋吸引民眾拍照打卡。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑3號步道整修工程設置步道意象，讓山友能夠輕鬆辨識登山入口降低迷路風險。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑3號步道海拔介於415至795公尺，大多行經山稜線上，登山民眾非常喜愛。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中後花園大坑3號步道因去年8月豪大雨造成步道損壞封閉，台中市觀光旅遊局投入1900萬元經費，歷經1年3個月整修，日前完工開放通行。大坑3號步道整修不僅大幅提升步道安全性及行走舒適度，更增設吊橋及步道意象，以嶄新面貌重新迎接喜愛登山的大小朋友。

大坑3號步道海拔介於415至795公尺，大多行經山稜線上，除可觀賞到多樣的鳥類生態，亦可欣賞四季不同景致，相當受登山民眾喜愛。但因去年8月受到豪大雨損壞步道相當嚴重，其中一段更因土石坍方，無法依原路線整修，

觀光旅遊局長林筱淇表示，考量遊客行走安全、當地自然生態環境、現地地形及經費等相關問題，這次施工新建大小朋友最喜歡的吊橋，遊客可在吊橋上吹著徐徐微風欣賞山谷美景；另3號步道入口處也特別設置步道意象，讓遊客能夠輕鬆辨識登山入口降低迷路風險。

林筱淇特別提醒，大坑12條步道各有不同的美景與特色，歡迎大家空閒時來登山健行，但步道有依難易程度分等級，請民眾務必考量自己的身體狀況，選擇合適的步道攀爬。

林筱淇強調，市府非常重視登山遊客安全及舒適性，持續辦理步道維護整修，施工均採分段封閉方式施工，同一登山步道群以不同時封閉超過兩條為原則，目前尚有8號步道、10號步道及風動石公園封閉施工中，各步道封閉施工最新消息請至台中市風景區管理所網站查詢。

(中時 )