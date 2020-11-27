民進黨政府堅持開放萊豬進口，今天更在違反立法院議事規則的情況況下強行讓行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團全程在場內抗議，事後也馬上召開記者會譴責，黨主席江啟臣強調，中華民國國民的健康才是中華民國的國家利益，美國萊豬豬農的利益不是我們的國家利益！
江啟臣指出，立法院長游錫堃無視藍委已登記國是論壇發言，直接跳過讓蘇貞昌上台的做法已違法且有重大瑕疵，所以國民黨不對蘇貞昌質詢，持續抗議。蔡總統說進口萊豬是為國家利益，難道人民健康不是國家利益嗎？美國萊豬豬農的利益是中華民國的國家利益嗎？中華民國國民的健康才是中華民國的國家利益，希望民進黨政府能懸崖勒馬。
國民黨立法院黨團總召林為洲則說，距離民進黨政府宣布的一月正式開放萊豬進口還有時間，國民黨將全力為民爭取，至少要求政府全面赴美查廠並全面標示豬肉是否含萊劑。
不過對於之後要如何因應民進黨的強渡關山，藍委保持戰術機密性不願多談，只說會再開黨團大會決定下一步。
(中時 )
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