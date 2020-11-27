民進黨團在議場大門前排隊守候，開門前與國民黨團短兵相接，兩黨立委一度試圖靠握手緩和劍拔弩張的氣氛。（郭吉銓攝）

民進黨團在議場側門守候等候開門時，立委鍾佳濱（前中）現場表演手套舞，卻用手指不斷傳遞時間暗號暗藏玄機。（郭吉銓攝）

國民黨與民進黨早上進入議場後爭相占領主席台與發言台，一旁民進黨籍立委林淑芬（前）趁排隊簽名空檔，閱讀雜誌出神，堪稱時間管理大師。（郭吉銓攝）

立法院27日再度邀請行政院長蘇貞昌(中右)赴立法院進行施政報告並備質詢，蘇在民進黨立法院黨團總召柯建銘（中左）等人陪同下，進入議場。（郭吉銓攝）

民進黨政府堅持開放萊豬進口，今天更在違反立法院議事規則的情況況下強行讓行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團全程在場內抗議，事後也馬上召開記者會譴責，黨主席江啟臣強調，中華民國國民的健康才是中華民國的國家利益，美國萊豬豬農的利益不是我們的國家利益！

江啟臣指出，立法院長游錫堃無視藍委已登記國是論壇發言，直接跳過讓蘇貞昌上台的做法已違法且有重大瑕疵，所以國民黨不對蘇貞昌質詢，持續抗議。蔡總統說進口萊豬是為國家利益，難道人民健康不是國家利益嗎？美國萊豬豬農的利益是中華民國的國家利益嗎？中華民國國民的健康才是中華民國的國家利益，希望民進黨政府能懸崖勒馬。

國民黨立法院黨團總召林為洲則說，距離民進黨政府宣布的一月正式開放萊豬進口還有時間，國民黨將全力為民爭取，至少要求政府全面赴美查廠並全面標示豬肉是否含萊劑。

不過對於之後要如何因應民進黨的強渡關山，藍委保持戰術機密性不願多談，只說會再開黨團大會決定下一步。

(中時 )