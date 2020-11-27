台中捷運公司董事長林志盈27日表示，綠線列車共有36支連結器，截至26日晚上為止已完成19支檢測，進度超過50％，檢測正常。（盧金足攝）

台中捷運綠線21日發生一組列車異常，中捷宣布全面暫停試營運，針對18列車進行安檢，何時重新試營運？台中捷運公司董事長林志盈27日表示，綠線列車共有36支連結器，截至26日晚上為止已完成19支檢測，進度超過50％，檢測正常，另外還有17支，北捷局與川崎重工會在接下來3天努力完成，廠商29日將報告交給中捷，會在安全無虞才會恢復試營運。

市議員李天生今日在市政總質詢表示，捷運車廂異常，不只日商要負責，台中市府也要負責，「林志盈自己也要負責！」市民期待搭綠線來嘗鮮，市民關切何時重新試營運？籲市長盧秀燕即將在迎接牛年新的第一年，市政趕快「牛轉乾坤」。

台中捷運綠線列車連結器檢測，目前進度及何時恢復試營運？

林志盈表示，安全是最高標準，中捷公司已要求北捷局及川崎重工至少要完成下列要件，包括必須達到全數列車36支軸心非破壞檢測正常、軸心金屬材料測試正常等，捷運綠線才可恢復載客，北捷局及川崎重工已同意配合。

林志盈說，綠線列車共有36支連結器，截至昨晚為止，已完成19支檢測，進度逾一半，檢測正常，另外還有17支，北捷局與川崎重工會在接下來3天努力完成。

林志盈強調，除了軸心非破壞檢測過關，軸心金屬材料測試正常，軸心金屬材料會送第三方檢驗單位檢測，29日前廠商會將報告交給台中捷運公司，軸心金屬材料測試正常等，安全至上為原則，確保安全後才恢復試營運。

台中捷運綠線21日發生一組列車異常，中捷宣布全面暫停試營運。（盧金足攝）

(中時 )