中國國家主席習近平今天在「中國─東盟博覽會」開幕致詞說，中國希望「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）儘早生效，並願與東協國家相互開放市場，推動產業鏈、供應鏈深度融合。

習近平同時使出疫苗外交攻勢說，中國將在新冠（武漢肺炎）疫苗投入使用後「積極考慮」東協國家需求，並為東協抗疫基金提供資金支持，還將為東協培養1000名衛生行政及專業技術人員。

綜合外媒報導，第17屆「中國─東盟（東南亞國協）博覽會」上午在廣西南寧開幕，習近平藉由視訊致詞時，作上述表示。

習近平說，中國歡迎RCEP完成簽署，希望儘早生效。中國並願與東協各國攜手暢通貿易，促進投資，相互開放市場，推動雙方產業鏈、供應鏈深度融合。

他提到，中國在新形勢下，視東協為周邊外交「優先方向」及高品質共建「一帶一路」重點地區，支持東協在東亞合作中的中心地位，建設更為緊密的「中國—東盟命運共同體」。

習近平針對公共衛生合作說，中國願與東協展開公共衛生領域政策對話，完善合作機制，攜手抗擊疫情，加強訊息分享和疫苗生產、研發、使用合作。中國還願與東協共同建設「應急醫療物資儲備庫」，建立中國—東協「公共衛生應急聯絡機制」。

他提到，中國願實施好「中國—東盟健康絲綢之路人才培養項目（2020－2022）」，為東協培養1000名衛生行政人員和專業技術人員，提高地區公共衛生服務水平。

習近平還針對建設「更為緊密的中國—東盟命運共同體」提出4點倡議，包括提升戰略互信，深入對接發展通道；提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦；提升科技創新，深化數位經濟合作；提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設。

(中央社)