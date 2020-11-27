黃捷11月16日至22日問政報告。（圖／取自黃捷臉書）

罷免高雄市議員黃捷行動，11月20日已送件高雄市選委會。罷捷總部發言人徐尚賢表示，第二階連署書共有40,918份，等同「鳳山40,918人的民意」；罷捷者更屢屢質疑，黃身為市議員卻忙著當「網美」，根本沒做事。黃25日刊出自己11月16日至22日的問政報告，上面洋洋灑灑共15個行程，讓網友紛紛大讚認真。

黃捷25日在臉書發文，刊出「黃捷問政抓漏報」，內容包括自己會勘、會議、質詢與出席活動等共15個行程。黃表示，她會透過這個來向大家報告她每週做了什麼事，而上週光在鳳山就舉辦了5場會勘，她除了特別質詢工業管線及石化管線問題，也連續3天審了教育文化的預算及提案。

此外，黃捷也特別提醒，本週六就是高雄同志大遊行，提醒大家別忘了要準備好盛裝出席。

「黃捷問政抓漏報」一公布，該篇臉書貼文獲得超過1200個讚。網友紛紛留言：「哇！黃捷，彼個小姑娘，為了高雄,市民，大小事總是跑第一，真正是喔！不甘嫌，揪甘心」、「不錯不錯，鳳山有黃捷」、「搞不懂為何很多人說黃捷沒做事？」「認真的女人最美麗」、「讚喔」、「優秀」、「好好加油！」「明明就做很多事，怎會是網美？」「真的超莖人，有夠鐵人的」。

(中時新聞網)