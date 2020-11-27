瞄準手機理財新藍海，遠傳(4904)今年首度參展「2020台北世貿金融博覽會」，展現其在金融新創領域的實力，遠傳更是會場中唯一以第三方服務業者(TSP)角色參展的電信業者，遠傳今年3月推出全台第一個可「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《遠傳friDay理財+》後，持續推出手機理財新功能，包括數位銀行線上開戶、利率查詢、生活繳費、電子發票、eTag儲值、手機悠遊卡等，今(27)日也首次對外展演全新帳戶整合功能與嶄新APP介面。

遠傳超前布局投入金融創新開發，長期與財金公司在Open API技術規格上密切合作，積極開發有利於民眾的金融技術，去年便加入「政大國際產學聯盟」，成為全台首家加入開放銀行的電信業者。《遠傳friDay理財+》也持續與眾多銀行、保險業者簽約，推出許多創意金融服務場景與新技術落地，共創數位金融生態圈，提供可信賴及便利的數位金融服務，故本次獲市場肯定受邀參展。

遠傳將開放銀行基礎建構在《遠傳friDay理財+》金融服務APP上，透過電信高規格資安水準，運用Open API技術與合作銀行安全串連客戶資料，提供更符合客戶安全需求的金融服務體驗。未來民眾將可透過APP信任授權連結多家指定銀行帳戶，將複雜的存款與信用卡帳單整合在單一APP中，透過友善易懂的操作介面化，輕鬆管理自己的資產狀況，再透過電信大數據AI推薦與銀行專屬優惠，挑選適性的金融商品或銀行服務。

除了持續耕耘金融技術，遠傳也持續透過與銀行、保險、證券業的異業合作，建構符合「普惠金融」價值的跨電信金融的生態圈。《遠傳friDay理財+》已與遠東商銀Bankee社群銀行、第一銀行iLEO、上海商銀CloudBank、台新銀行Richart、星展銀行、AIA友邦人壽等合作，擴大市場版圖。

(時報資訊)