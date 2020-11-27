為遏阻炒房歪風，內政部繼10月31日會同行政院消保處及地方政府，發動預售屋建案聯合稽查行動後，昨再加入公平交易委員會，無預警進行第2波預售屋聯合稽查作業，嚴查違規行為，其中第1波預售屋聯合稽查行動後，特別就媒體報導熱銷之新竹縣竹科匯建案請新竹縣政府繼續積極調查，在今日對於違法銷售的廣告業者開罰120萬元。

內政部表示，10月底中央及地方政府進行第1波聯合稽查預售屋建案，針對日前民眾向媒體投訴新竹縣竹科匯建案，有廣告公司利用Line群組自行製作銷售文件，對外舉辦多場促銷說明會並收取每戶15至20萬元的預約金，金額高達1千5百餘萬元，內政部特別將該建案列入第1波聯合稽查名單。

經聯合稽查初步查證發現有不法銷售情形，內政部特別請新竹縣政府消保官接續積極追查，經約詢相關當事人後證實該廣告公司並未經建案開發及代銷業者同意或委託，即擅自對外招攬收取預約金及訂單，嚴重影響消費者購屋權益及扭曲市場正常交易功能，並由縣府在今日依消費者保護法規定裁罰120萬元。

內政部昨並再次會同行政院消費者保護處、地方政府消保、地政及建管單位聯合稽查，並加邀公平交易委員會加入，同步就新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市等7個縣市、21個建案進行大規模聯合稽查作業。

內政部指出，聯合稽查結果發現，共有17個建案有使用紅單(購屋預約單）交易，並發現有1個建案有未取得建造執照即銷售紅單，16個建案使用買賣契約書有不符合規定情形(包括水電及瓦斯內管線費用未約定由賣方負擔、交屋保留款以較低額度逕與消費者磋商、保固期間未從交屋日起算等)。

另有12個建案有不符合不動產經紀業管理條例規定(包括委託代銷契約未備查、營業處所未揭示合法經營文件等)，另外，也發現有部分預售屋銷售中心未取得合法建築使用文件。本次稽查所掌握的各項事證，後續將交由相關權責機關儘速查證，並依法要求限期改善或裁罰。

內政部,預售屋聯合稽查,消保處,公平會

(中時 )