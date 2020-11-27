中央流行疫情指揮中心日前發布「秋冬防疫專案」，12月1日起民眾進入8大類場所應佩戴口罩，交通部台鐵局、台灣高鐵公司今表示，12月起不等到上車，進入車站就要戴口罩，違者拒絕運送。

高鐵和台鐵指出，12月1日起旅客進入高鐵車站，含車站大廳、售票處等非付費區時，即須佩戴口罩。旅客於車站停留及乘車期間若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。

目前高鐵車站每2小時即消毒1次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，提供旅客使用。同時，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行1次全車消毒。

交通部航港則說，民眾進入航港局所轄管三貂角燈塔、白沙岬燈塔、高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔、東莒島燈塔、東引島燈塔及基隆燈塔文物館的室內燈塔文物展示室或多媒體展覽室，務必佩戴口罩。

(中時 )