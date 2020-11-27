國發會今（27）日公布10月景氣報告指出，10月景氣亮出連續第三個月綠燈，領先指標累計回升9.01％，景氣上揚力道轉強，已呈復甦走勢，不過疫情仍是影響未來經濟的最大變數。

國發會綜合股價指數、海關出口等九項指標而成的景氣綜合判斷分數於10月升至28分，所對映的是代表景氣穩定的綠燈，這是8月以來所亮的連續第三顆綠燈，反映國內經濟穩定成長。

經濟發展處長吳明蕙表示，從景氣燈號續呈綠燈，還有領先指標連續七個月累計升幅升至9.01％看來，目前國內景氣已可以視為復甦，景氣上揚力道明顯轉強，研判下個月仍將往好的方向走。

至於近期全球景氣也傳來好消息，吳明蕙表示，近月美、歐、大陸的PMI持續擴張，世界貿易組織（WTO）每季公布一次的貿易晴雨計也由上季的84.5升至本季已逾100，這顯示自年初以來深受疫情衝擊的全球景氣，已逐漸改善。

惟國發會也認為：「國際肺炎疫情再次升溫，制約全球經濟復甦力道，加以中美貿易及科技紛爭仍存在不確定性，仍將是影響經濟活動的最大因素，宜審慎觀察並妥為因應。」

(工商 )