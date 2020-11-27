感恩節大放送！ 亞馬遜發送5億美元獎金予美國員工 13:572020/11/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜26日（周四）宣布將提撥逾5億美元的一次性獎金，發放給新冠疫情期間為假期旺季訂單賣力的第一線員工。 亞馬遜在部落格發文指出，12月1日到30日任職亞馬遜的美國全職員工，每人將獲得300美元獎金，兼職員工可得150美元獎金。 這家電商巨擘今年6月也曾砸下5億美元的一次性獎金，獎勵第一線員工與合作夥伴。 有鑑於疫情期間線上購物訂單激增，沃爾瑪、家得寶（Home Depot）等重量級零售商皆曾發放員工獎金作為鼓勵。 (工商 ) #亞馬遜 #5億 #電商 #美國 #獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 感恩節網購激增 電商龍頭亞馬遜豪發145億犒賞員工 08:542020/11/27 財經 《國際產業》再砸5億美元 亞馬遜向第一線員工發獎金 09:272020/11/27 財經 政院美豬進口5大原則 侯友宜批畫錯重點 11:542020/11/27 政治 年底前完成募集 興富發將發債50億 借新還舊 04:102020/11/27 證券．權證 台積電分紅神秘數字曝光 網掐指大驚：領41個月 11:122020/11/27 生活 感恩節疫情飆 美單日2400死創新高 04:102020/11/27 生活新聞 《商情》適逢美國感恩節 紐約棉花休市一日 10:002020/11/27 財經 《熱門族群》下午法說登場 雙光先走紅毯 12:502020/11/27 財經 2000億投資高雄 加快數位轉型 04:102020/11/27 地方新聞 《商情》適逢美國感恩節 紐約期金休市一日 10:002020/11/27 財經 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 想在台北退休 1千萬夠嗎？ 投信前輩點出關鍵點 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 開發金併中壽最新進度！ 以每股23.6元收購10億股、持有過半股權 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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