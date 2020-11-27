亞馬遜26日（周四）宣布將提撥逾5億美元的一次性獎金，發放給新冠疫情期間為假期旺季訂單賣力的第一線員工。

亞馬遜在部落格發文指出，12月1日到30日任職亞馬遜的美國全職員工，每人將獲得300美元獎金，兼職員工可得150美元獎金。

這家電商巨擘今年6月也曾砸下5億美元的一次性獎金，獎勵第一線員工與合作夥伴。

有鑑於疫情期間線上購物訂單激增，沃爾瑪、家得寶（Home Depot）等重量級零售商皆曾發放員工獎金作為鼓勵。

(工商 )