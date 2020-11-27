民眾27日上午7點於新北市萬里區，發現1隻鯨豚擱淺在沙灘上。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

民眾27日上午7點於新北市萬里區，發現1隻鯨豚擱淺在沙灘上，中華鯨豚協會救援時，認為鯨豚狀況良好，評估後決定立即野放，於上午11點25在基隆碧砂漁港搭乘鉅隆號娛樂漁船出海，順利協助鯨豚重返大海。

台大獸醫系獸醫師楊瑋誠指出，鯨豚身長約177公分、寬約40公分，警覺性高，初步判斷為「小抹香鯨科」，空腔內部有些許牙齒，已經有捕食能力，體態正常，不是幼體但也未成年，研判年紀處於和媽媽分開階段，身上有2處被鯊魚咬傷痕跡，但與群體分開、擱淺原因不明。

目擊民眾表示，當時從遠方看見沙灘上有黑色身影，一度以為是人的遺體，靠近一看發現是鯨豚擱淺，立即報警處理；第一時間野柳海洋世界、海巡署第二岸巡隊巡邏站及新北市動保處前往救援，後續經中華鯨豚協會接手處理，判定鯨豚還有生命力，決定立即野放。

但今日海況不佳，浪高三米，船隻不好調派，最終聯繫上基隆碧砂漁港娛樂漁船－鉅隆號，船長項彥豪得知情況，立即放下手邊工作，答應協助，他說，鯨豚是群聚動物，和家人走失一定很慌張，希望能讓牠和家人重新團圓；漁船上午11點25分出海，鯨豚順利重返大海；產發處長黃駿逸呼籲，民眾若在海邊發現有鯨豚或海龜擱淺等情事，可聯絡產發處海洋科或撥打1999。

擱淺鯨豚於上午11點25在基隆碧砂漁港搭乘鉅隆號娛樂漁船出海。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

鉅隆號娛樂漁船長項彥豪說，鯨豚是群聚動物，和家人走失一定很慌張，希望能讓牠和家人重新團圓。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

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