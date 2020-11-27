新北市消防局「2021消防猛男月曆」今在市民廣場大舞台舉行發表會，各月分代言人展現個人才藝。（王揚傑攝）

新北市消防局「2021消防猛男月曆」今（27日）在市民廣場大舞台舉行發表會，今年猛男月曆由消防、警察及醫護共同拍攝，各月分以「簡政便民」、「行動治理」、「智慧城市」等為主題，打造新北市為安全城市。

消防局表示，新北消防猛男月曆邁入第13年，以消防人員為主題，遴選消防局內外勤優秀人員參與形象代言，並拍攝製作月曆宣導品，迄今內容及活動呈現多元化發展，今年特別與警察局、觀光旅遊局及亞東紀念醫院等跨機關合作，主打新北在地美景及防疫宣導。

新北市消防局「2021消防猛男月曆」今在市民廣場大舞台舉行發表會，各月分代言人展現個人才藝。（王揚傑攝）

新北市消防局「2021消防猛男月曆」今在市民廣場大舞台舉行發表會，各月分代言人展現個人才藝。（王揚傑攝）

此外，藉由與全家便利商店合作讓全台包含離島民眾都能在所在地訂購新北消防猛男月曆，同時每訂購1分月曆可免費獲得Lets Café熱經典拿鐵。

本屆代言人有12名消防人員加上3名警察局霹靂小組、1名亞東醫院護理師擔任形象大使，每位代言人都有英勇事蹟，其中消防員胡智翔救災時遇瓦斯氣爆臉及手部灼傷，住院觀察6天出院；陳鋐邦在衛生福利部台北醫院護理之家火警救出3人等，月曆內容呈現消防、警察及護理人員豐富工作樣貌。

新北市消防局「2021消防猛男月曆」今在市民廣場大舞台舉行發表會，各月分代言人展現個人才藝。（王揚傑攝）

新北市消防局「2021消防猛男月曆」今在市民廣場大舞台舉行發表會，各月分代言人展現個人才藝。（王揚傑攝）

發表會中，各月分代言人表演個人才藝，5月代言人陳佳玲現場用台語教學如何正確戴口罩、7月代言人游皓鈞演奏卡林巴琴、10月代言人陳志勤表演花式調酒，另相貌酷似藝人彭于晏的蔡尚霖，和其他代言人一同展現超強體能，均獲得全場如雷掌聲。

侯友宜表示，今年月曆結合消防人員、警察及護理師，每個人背後都有一段英勇事蹟，特別將他們救人的故事放進月曆裡面，讓大家了解這些守護城市安全同仁的辛苦。

(中時 )