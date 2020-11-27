微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)5年前曾在TED(T、E、D分別代表科技、娛樂設計)會議預言，可能有高度傳染性病毒而非戰爭導致大量人口死亡，在新冠疫情爆發後得到驗證，本周他提出下個迫切危機，就是氣候變遷，但他認為可以透過技術發展和創新找到解決之道。

比爾蓋茲明年2月16日即將發行新書《如何防止氣候災難》(How to Avoid a Climate Disaster)，此書原定今年5月上市，因為疫情延後。

他在部落格GatesNotes先回顧25年前自己寫的第1本書《擁抱未來》(The Road Ahead)，寫到：「在《擁抱未來》發行時，人們還在用紙本地圖找路，用CD聽音樂，照片是在暗房或實驗室沖洗。如果想要買禮物送人，可以打電話或親自問朋友意見。現在，你可以使用數位工具完成上述所有事，而且多數情況下成本更低。」

書中預言除了網際網路還沒改變城市結構、Siri等數位助理還沒發展到預測的程度以外，大部分都已經實現，而未實現部分因為疫情導致的遠端工作普及化、AI(人工技術)和數據技術進步，也正在發生。也有些技術進展實現了，但方向與當初所想不一致，就是社群網站，「我沒想過有那麼多人會選擇過濾不同觀點，強化同溫層，把人們聚到一起的社群網站卻創造出更加兩極分化的氛圍。」

比爾蓋茲認為新書與第1本書共同點，都涉及技術和創新如何幫助解決重要問題，他在新書也會提到自己想要學習到的尖端科技是什麼。

在提到不同處時，他透露對氣候憂心，「氣候變化的風險更高。就像我對軟體的熱情，我認為避免氣候災難的努力非常急迫。部正確的做法會給人類帶來嚴重後果，而杯子裡已經半滿了。我們有很大機會解決這個問題，消除溫室氣體排放，創建新產業，讓所有人(包括世界上最窮國家的人民)都獲得、也負擔得起清潔能源。我很高興能出新書，也希望繼續探討如何使地球適合所有人居住。」

比爾蓋茲回顧25年前自己第1本書《擁抱未來》。

(中時新聞網)