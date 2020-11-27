藝術家林羿綺以3個月的駐村考察與創作，推出「內海的人」駐村成果展。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市總爺藝文中心推出「內海的人」新展，由駐村藝術家林羿綺訪談麻豆居民、採集古港傳說故事、觀察居民的日常身影，繪製8處居民生活影像及對倒風內海的印象或想像，創作一座戶外風動影像裝置作品矗立古港，即日起至明年2月28日於蔴荳古港文化園區展出。

蔴荳古港於400年前曾是倒風內海的主要貿易出口港，商船往來絡繹不絕。400年過去，時間的消逝並未帶走居民的回憶─三合土古碼頭、水堀頭遺址、古航道、出土的考古文物等；看似凋零的遺址，其實是文化的累積，更是先民留下最寶貴的資產。

林羿綺以3個月的駐村考察與創作，結合史實與傳說，記錄地域性的風水地理變化及地方產業經濟型態的轉變，以繪畫、影像、雕塑等複合媒材方式，成為另一種歷史演繹的呈現。

本作品由8支可轉動的圓形留影盤所組成，經由攝影、人物訪談與故事採集的過程，繪製8幅插畫記載麻豆區居民生活樣態。

透過藝術家細緻的筆觸，包括麻豆代天府地標－天堂五彩巨龍、總爺國小的復古磨石子大象溜滑梯、仿巴洛克風格的麻豆地標「電姬戲院」等都唯妙唯肖，精簡線條刻劃麻豆居民販售農作、樹下乘涼、含飴弄孫、出遊野餐等日常身影，留影盤背面記錄的則是蔴荳古港龍喉鳳池的傳說、五王爭廟地的故事、童言童語及外籍移工對家鄉的思念字句。

林羿綺1986年生，台北藝術大學美術系碩士班畢業，現就讀國立台灣藝術大學電影系碩士班，受過當代藝術與電影製作訓練，主要創作以錄像、實驗電影和影像裝置為主。

林羿綺曾受邀參加2019日惹雙年展台灣館，並參與多項國內外策展案、影展以及尼泊爾、泰國等國駐村計劃；榮獲第16屆台新藝術獎視覺藝術類決選，2019年相繼獲美國邁阿密Pulse Prize首獎、台北美術獎優選、臺南新藝獎首獎；2018年獲有高雄獎首獎、MIT新人特區等殊榮。

「內海的人」駐村成果展自即日起至明年2月28日止，誠摯邀請您前來觀展，體驗倒風內海這段地景歷史的另一種詮釋與對話。

(中時 )