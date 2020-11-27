長榮航空旗下的國內宅配購物平台「長榮樂e購」推出滿額分期功能，凡持有國泰世華、台新及玉山等三家銀行信用卡的卡友，於長榮樂e購網站或APP消費，消費金額達到3000元以上，即可免息分期付款，是國內唯一購物分期0利率、免手續費的航空公司電商平台。

新冠肺炎疫情改變消費者購物習慣，在防疫期間宅經濟當道，今年在宅配購物平台「長榮樂e購」上營收成長了3成，哩程兌換品也較往年成長了30倍，熱銷商品包括Hello Kitty米果、波音787飛機模型等長榮獨家商品，以及ANY DI眼鏡套、萬寶龍配件、TIFFANY＆CO.香水等機上商品。

長榮樂e購品項多達1200種，6月份推出「你有哩，我有禮」，讓長榮航空無限萬哩遊會員可運用每1000哩最高可折抵120元，最多可全額支付商品金額，創下國內航空業者開放哩程抵扣商品全額的先例，深獲民眾喜愛。

今日再推出刷卡結帳金額滿3000元可以分3期、滿6000元可以分6期，並與國泰世華、台新及玉山等3家銀行合作，提供0利率與免手續費的優惠，增加民眾購物的便利性，也減輕消費者購物負擔，與其他銀行信用卡分期功能未來也將會陸續開通。

為迎接年底消費旺季，長榮樂e購11月推出雙11購物優惠，全館單件85折（部分商品除外），12月則推出2件9折優惠，同樣可搭配不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務。

(中時 )