美國戰略與國際研究中心(CSIS)表示，衛星照片發現，中國大陸第1艘075型直升機攻擊艦（LHD），似乎最近開始第2次海上測試，地點是是南中國海。中華戰略學會研究員張競博士表示，075被拍攝到位置在廣東省湛江海軍基地外海，顯然未來075型艦兩棲裝儎與作戰整備，會與湛江基地兩棲艦艇兵力具有聯結關係。並且，075具有龐大的直升機起降能力與人員投射能力，其動向確實必須注意。

CSIS的報導稱，075於10月初離開了滬東中華船廠，先在上海地區停留3個星期，可能是運載必要人員，然後向南航行。衛星圖片是11月3日在吳川市外海被拍攝到，並於11月12日停泊在海南島榆林海軍基地。隨後11月17日的衛星圖片則發現，至少有5艘艦艇加入075型，形成頗有規模的艦隊。

大陸解放軍075型兩棲攻擊艦。（取自中國軍網）

075型的全長約237公尺，排水量在3.5萬噸至4萬噸之間，雖然比美國海軍的胡蜂級(Wasp-class)、美利堅級(America-class)來的小一些，但比法國西北風級(Classe Mistral)來的大，仍然是世界上最大型的兩棲攻擊艦之一。075型具有用於直升機起降與作業的全通式甲板，這樣的設計已經很接近航空母艦，如果中國大陸未來還開發其他的垂直起降飛行器，那麼它的艦載機還會更豐富。另外，075船尾也有船塢式開合閘門，能夠釋放舟艇、氣墊船和登陸車，足以釋放大量的士兵。據報導，075能夠攜帶大約900名士兵。

目前尚不清楚中共海軍(PLAN)如何安排075型的任務，但是這種直升機登陸艦，是一種靈活的平台，適合各種角色，除了顯而易見的兩棲登陸作戰之外，也能進行水域反潛作戰、反海盜行動，或是在國際災難時，派它前往擔任人道主義救災工作的母艦。

不管PLAN將建造多少075型，它都代表了中國大陸遠距兩棲作能力的提升。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，美國國際戰略研究中心所公佈衛星照片，其中在12月3日於廣東南部海面航行影像，其實很早就被公佈在不同網站，但是該份評論在說明此張衛星照片時，卻刻意以廣東省吳川市作為參考點，這是種存心裝傻之障眼法，此因真正與此相關之海軍基地與陸戰隊兩棲部隊駐地，再加上經常進行兩棲輸具裝儎作業之軍港或是泊地，跟本就與吳江市所在位置無關。

張競提醒，兩棲作戰不是單艘兩棲艦艇所演出之獨角戲，華南地區解放軍兩棲艦艇經常性駐地，其實是該張衛星照片所顯示該艦所在船位西方之湛江市麻斜灣，因此該艦海上測試項目與熟悉活動海域，應當是要以湛江海軍基地為參考點才對，特意去提吳川市，不過是低劣掩人耳目手法。

張競強調，儘管075型首艦南下進行海測受人矚目，但是不要忘記此次航程是「測艦亦測陸」，除須驗證艦艇海上性能外，更要順便驗證相關基地與泊地之港勤與岸勤支援設施與作業能量。張競強調，由於該艦能夠承儎旋翼機部隊兵力，因此相關機艦作業與轉場移轉陸上海航基地，亦會逐步納入測試驗證項目，此將為其戰力發展重要單元，必然會受到各方密集關注。

張競提醒，台灣每天都在注意有多少共機進入防空識別區或是擦過海峽中線，有多少人看到075艦已從北向南，通過台灣海峽前往南海這件事呢?

(中時新聞網)