平鎮高中指定打擊陳佳樂今天在黑豹旗8強賽敲出2支安打、貢獻2打點，其中第2打席推打敲出反方向安打，也讓總教練吳柏宏誇讚他是「有在動腦」的球員，陳佳樂透露，自己會看鏡子做意象訓練收到不錯成效，「這招是跟爸爸（陳瑞昌）學的。」

陳佳樂的好表現令中信兄弟副領隊彭政閔有深刻印象，也被吳柏宏評為「攻優於守」，「他打擊十分穩定，頭腦也一直有在動，比別人想得更徹底，對他打擊很有信心。」

打擊水準持續提升，陳佳樂透露自己有秘訣，賽前會針對投手球路，看著鏡子練習，模擬比賽情況，比賽中打過一次後會思考投手剛剛投出的球種及球路，快速做出調整。

陳佳樂說：「這是爸爸給的建議，他自己過去也是這樣進行意象訓練，我也試著做，收到不錯的效果。」

在平鎮內野人才濟濟的情況下，陳佳樂只能被放在一壘、指定打擊，是否加練捕手，吳柏宏認為或許可以在下半年或是明年再來考慮。

陳佳樂自己也知道被評為「攻優於守」的打者，也有想過要加練捕手增加空間，「要守哪裡我都可以，但現在我擔任指定打擊就要先把打擊顧好，團體訓練後自己也會再加強打擊這部分。」

雖然打擊有好表現，但仍有投手是讓陳佳樂覺得頭痛的，「穀保家商的林昱珉就是，他的姿勢、又是左投，讓人很不好掌握。」

(中時 )