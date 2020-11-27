瘦肉精美豬、牛即將全面輸入台灣，面對在野黨呼籲應針對萊豬訂定貨號，以利消費者辨識避免踩雷，對此，經濟部長王美花今天否決這項建議。（資料照，張鎧乙攝）

瘦肉精美豬、牛即將全面輸入台灣，面對在野黨呼籲應針對萊豬訂定貨號，以利消費者辨識避免踩雷，對此，經濟部長王美花今天否決這項建議，他說，這樣做會有違反世界貿易組織（WTO）的疑慮，呼籲台灣要走向世界，要從更高的角度看這件事，選擇正確的道路。

明年1月起，含有瘦肉精的美國豬肉、牛肉將大舉輸入台灣市場，由於萊劑對人體將造成健康疑慮，因此，國民黨近日不斷呼籲，蔡政府應從多個面向讓民眾能更清楚辨識萊豬、牛，其中就包括針對含有萊劑的進口豬肉訂定貨號，但王美花今赴立法院備詢前直接否決這項作法。

王美花表示，之前大家問她能不能針對萊劑豬肉增訂貨號，「這部分是不可行」。因為它也是一種添加劑，添加劑種類很多，如果加了什麼添加劑就要增加貨號，國際上沒有這樣做，這也會有違反WTO的疑慮，所以她認為這是不適合的作法。

王美花強調，當初馬政府開放美國牛進口時也沒增訂貨號，後來美國牛在台灣很受到歡迎，進口量不斷增加，也沒發生食安問題。因此，民眾如果認為台灣要加入國際社會，就要從這個角度看問題；但如果是要做政治訴求，也應該從更高的角度看問題，選擇正確的道路。

(中時 )