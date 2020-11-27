今年長榮航空旗下宅配購物平台–長榮樂e購上營收成長了三成，哩程兌換品也較往年成長了30倍，為了搶攻商機，即日起推出「滿額分期輕鬆 GO」功能，凡持有國泰世華、台新及玉山等三家銀行信用卡的卡友，於長榮樂e購網站或APP消費，消費金額達到3,000元以上，即可免息分期付款，是國內唯一購物分期0利率、免手續費的航空公司電商平台。

長榮樂e購再度領先推出刷卡結帳金額滿3,000元可以分3期、滿6,000元可以分6期，並與國泰世華、台新及玉山等三家銀行合作，提供0利率與免手續費的優惠，增加一般民眾購物的便利性，也減輕消費者購物負擔，與其他銀行信用卡分期功能未來也將會陸續開通。

長榮航空表示，COVID-19改變消費者購物習慣，在防疫期間宅經濟當道，今年在宅配購物平台–長榮樂e購上營收成長了三成，哩程兌換品也較往年成長了30倍，熱銷商品包括Hello Kitty米果、波音787飛機模型等長榮獨家商品，以及ANY DI眼鏡套、萬寶龍配件、TIFFANY&CO.香水等機上商品。

長榮樂e購電商平台商品共計分為長榮獨家、寰宇精品、消費電子、居家生活、美容保健、美食饗宴等六大類，品項多達1,200種，並且陸續增加中，為迎接年底消費旺季，11月推出雙11購物優惠，全館單件85折 (部分商品除外)，限時活動欲購從速，12月則推出兩件9折優惠，同樣可搭配不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務，消費者年底血拚犒賞自己就趁這一波。

(工商 )