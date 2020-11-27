行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧27日出席環保署邀集南投縣環保局、草屯鎮公所、經濟部水利署等單位討論草屯垃圾移除計畫及去化方案，提出短中長期方案。（盧金足攝）

南投縣草屯垃圾場20日凌晨發生火災，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧27日出席行政院環保署邀集南投縣環保局、草屯鎮公所、經濟部水利署等單位討論草屯垃圾移除計畫及去化方案，並提出短中長期方案，8月已促成國發會核定3億元辦理草屯掩埋場垃圾移除作業。

蔡培慧指出，為徹底解決草屯垃圾山問題，8月成功促成國發會核定3億元辦理草屯掩埋場垃圾移除作業，只要南投縣府提出垃圾移除計畫經核定後就可開始執行，惟迄今環保署仍未收到計畫，蔡培慧商請環保署增派人力協助南投縣府儘速撰寫、提報，使垃圾移除進度能往前邁進，環保署今天在會議上已提出草案，供南投縣府與草屯鎮公所研處。

南投縣環保局廢棄物管理科感謝行政院中辦與環保署鼎力協助垃圾外運，近期這7天已外運908噸垃圾協助南投縣政府解決棘手難題，盼中央考量鎮公所處理垃圾的能力，優先協助處理垃圾移除量能。

環保署環境督察總隊總隊長李健育說，積極協助地方聯絡尚能含納量體的外縣市，請南投縣政府承擔垃圾處理、回收，為確保垃圾場安全，已補助消防設施計畫經費，尚待草屯鎮公所盡速完成，協助補強消防監控系統，利用AI熱像儀結合警示通報，全面監控預防復燃。

蔡培慧強調，垃圾移除預計將在2022年底前完成，處理草屯垃圾問題三箭齊發，廢棄物分流，朝向「垃圾燃料化」、「有機生質化」、「農廢循環化」利用高科技垃圾處理技術，結合南投縣各鄉鎮產業特色及現有環保設施空間，因地制宜環保設施及用地有效應用，規畫適合的處理體系及整體園區。

「垃圾處理是現代化國家需共同面對的問題」，蔡培慧說，南投縣垃圾處理應善用現代科技及綠能趨勢，讓垃圾變能源，廢棄循環再利用，落實循環經濟。

(中時 )