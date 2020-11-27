警方製作反詐騙看板及印製宣導小卡片，提供超商提醒顧客注意受騙之二。（警方提供）

金湖分局長何明祥表示，網路世界虛虛實實，透過網路交友應提高警覺。（李金生攝）

金門黃姓男子與女子在「抖音」視訊裸聊後，遭對方截圖威脅購買遊戲點數並傳送儲值序號，否則就要流出供人觀賞，還好休假中的金湖分局偵查隊員在超商購物時發現情況有異，緊急通報金沙分駐所成功攔阻，始未一路被騙下去。

金湖分局偵查隊偵查佐李智章日前下班休假，在金沙鎮超商購物時發現黃姓男子操作超商機台，先購買2萬元遊戲點數完成結帳後，再回到車上滑著機。

李員查覺情況有異，立即上前敲打他的車窗攀談，發現黃男遭遇詐騙集團，趕緊通知金沙分駐所員警楊志賢、陳靖宇到場瞭解，成功攔阻一樁詐騙案件。

警方調查，黃男在11月初透過「抖音APP」認識1名年輕女子，雙方互加LINE進行視訊裸聊，不料對方於聊天結束後擷取視訊影片，威脅若不購買遊戲點數並傳送儲值序號，就要把視訊影片外流，黃男心生畏懼赴超商照辦，還好碰到休假員警及時攔阻，告訴他這是詐騙集團慣用手法，才未破財平白損失。

金湖分局說明，詐騙手法層出不窮，民眾稍有不慎即可能落入圈套，統計轄區今年民眾遭以購買遊戲點數方式詐騙的案件有5起，購買遊戲點數53筆，損失金額15萬3000元。

金湖分局為防止類似案件發生，已成立專責「詐欺防制小組」，指定專人與超商建立聯繫管道，並製作反詐騙看板及印製宣導小卡片給販售遊戲點數超商，讓店員對購買遊戲點數的顧客發送提醒資訊，防範有人再繼續受騙。

金湖分局長何明祥表示，李員休假期間主動積極，即時成功攔阻民眾遭詐騙，相當值得肯定，也提醒網路世界虛虛實實，透過網路交友更要提高警覺，另遊戲點數已成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，更要多加提防，別讓自己成為詐騙集團眼中的肥羊。

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(中時 )