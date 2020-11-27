不少業者搶攻「黑色購物節」商機，Line貼圖也祭出相關優惠，從今（27）日至11月30日止，推出限時1折的貼圖，Line官方也精選42組原價約台幣60元（代幣100元），現在只要6元（代幣10元）就能下載。
通訊軟體Line廣受民眾使用，這次「黑色購物節」推出的1折優惠，活動時間為期4日（11/27至11/30），堪稱是Line 2020最強優惠。
當中有不少熱門款，像是「臭跩貓愛嗆人-白爛貓一直動」、「廢物女友 x 松尼 Sweet聯名篇」、「啾啾妹-傲嬌貓與馬子狗」、「兔几」及「Shiba Inu柴犬」等多組人氣貼圖，現在只要6元就能無限使用。
Line官方也相當貼心，深怕用戶不知從何下手購買，因此還整理出4個類別供選擇，包括「哈燒新鮮貨」、「大笑強身」、「療癒身心」及「質感新生活」，方便民眾於分類別中，找到喜歡、適合的貼圖。
(中時新聞網)
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