不少業者搶攻「黑色購物節」商機，Line貼圖也祭出相關優惠，從今（27）日至11月30日止，推出限時1折的貼圖，Line官方也精選42組原價約台幣60元（代幣100元），現在只要6元（代幣10元）就能下載。

通訊軟體Line廣受民眾使用，這次「黑色購物節」推出的1折優惠，活動時間為期4日（11/27至11/30），堪稱是Line 2020最強優惠。

LINE黑色購物節祭出超強優惠，42組貼圖只要1折。（圖／翻攝自LINE）

當中有不少熱門款，像是「臭跩貓愛嗆人-白爛貓一直動」、「廢物女友 x 松尼 Sweet聯名篇」、「啾啾妹-傲嬌貓與馬子狗」、「兔几」及「Shiba Inu柴犬」等多組人氣貼圖，現在只要6元就能無限使用。

若是有選擇障礙，LINE也貼心地整理出4大分類，方便用戶做選擇。（圖／翻攝自LINE）

Line官方也相當貼心，深怕用戶不知從何下手購買，因此還整理出4個類別供選擇，包括「哈燒新鮮貨」、「大笑強身」、「療癒身心」及「質感新生活」，方便民眾於分類別中，找到喜歡、適合的貼圖。

(中時新聞網)