由中天、中視獨家轉播的「台中麗寶跨年雙演唱會」，自曝光黃金陣容5566、Leo王、頑童MJ116、安心亞、吳卓源、陳芳語等堅強卡司名單後，主辦單位收到眾多粉絲的熱烈迴響，其中最令「陳太太們」引頸期盼的，莫非壓軸登場的頑童MJ116莫屬，就連「性感女神」安心亞，也難以抵擋「行走的賀爾蒙」瘦子E.SO的魅力，她羞曝：「我推薦大家來麗寶跨年的原因，當然是因為有瘦子啊！」

安心亞坦承，如果有幸能夠在跨年演唱會後台遇見瘦子，肯定會和「陳太太們」一樣超亢奮。演、歌、主持三棲的她即便工作滿檔，仍給自己訂定一套嚴苛的魔鬼課程，特別針對體力與體態進行高強度訓練，她坦言已很習慣這樣的生活：「尤其快到跨年的時候，基本上沒有多餘的休息時間。」她開心提及：「剛好我也是台中人，到麗寶跨年就跟回娘家一樣，可能麗寶也把我當成家人，才會常常邀請我吧！」

安心亞預告演出精采。(中天電視台提供)

多數女孩們難以拒絕美食誘惑，女神安心亞也不意外，她還偷偷分享每次回台中必買的伴手禮名單：「大家來台中，一定要記得去買最近大排長龍的餅乾、還有名產太陽餅，因為我可能也會偷偷跑去買！」安心亞大方透露這次登台亮點是「魅惑全場」，「目前正與舞蹈老師初步討論當天的舞蹈風格，但因我之前的演出大部分都有帥氣、可愛、性感等多元風格融入其中，這次想和之前不太一樣，像是百分之百都是性感風」，更拍胸脯掛保證：「我絕對一開場，就讓全場體驗前所未有的震撼饗宴！」

精采絕倫的「台中麗寶跨年雙演唱會」將於12月31日晚間9點至凌晨1點在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，進行全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時 )