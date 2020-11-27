行政院長蘇貞昌今天第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，蘇揆在民進黨立委護駕下進入議場完成施政報告，國民黨團不滿綠營護航，拿豬內臟往台上丟。對此，民進黨團總召柯建銘痛批，這是史上最荒謬的時刻，國民黨在江啟臣擔任黨主席帶領後，逐漸幫派化、義和團化，造成國家運作沒有好的監督力量，這是國家最大危機，呼籲國民黨回頭是岸。

針對國民黨團今在議場內丟豬內臟，柯建銘事後率領黨團幹部舉行「譴責國民黨杯葛施政報告、破壞質詢制度」，柯建銘指出，國民黨從9月22日起占領主席台要求蘇院長道歉，就是要維護蔣萬安面子，因為蔣萬安之前質詢被蘇院長回話到無法回答，隔天國民黨就開始質疑蘇院長為什麼可以反質詢，批評態度傲慢。

柯建銘說，這段時間執政黨持續與國民黨溝通，像是赴美查廠等訴求，我們全部沒問題，國民黨到底在鬧什麼，國民黨是沒大腦政黨，只懂幫派化、義和團化，不研究國家政策，藉由質詢把官員問倒，卻逃避質詢不敢問，我們一再忍讓，但國民黨今天拿豬內臟秀下限，開議至今的表現，國民黨將淪為永遠在野黨，敬告國民黨回頭是岸。

黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨過去12度杯葛蘇院長施政報告及質詢，民進黨一再說明，施政報告無法在叫囂情況進行，如今蘇院長在環境困難下施政報告，連其他在野黨委員質詢，國民黨持續叫囂破壞，根本聽不到行政官員答詢，最荒謬的是，國民黨不敢文明對答，卻用野蠻方式破壞，造成地毯有很多痕跡，派壞制度還要人民埋單，非常荒謬。

黨團書記長莊瑞雄則說，國民黨自行放棄質詢權利，失去蘇院長針對行政院拋出的政策對決機會，閹割自行權利，把想知道答案機會喪失，國民黨應該要好好思考，如果只會搞抗爭的遊戲，那這樣當在野黨實在太簡單。

(中時 )