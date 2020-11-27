王惠美說，今天活動可以算是醫護一家團聚的溫馨時光，這陣子大家戰戰競競的面對疫情，絲毫沒有喘息的時間，利用表揚的機會，得以稍微喘息。(吳建輝攝)

員林基督教醫院志工許麗容，服務於急診部門，護理人員每次看到麗容姊來服務，看著她的身影，總會放下心來，尤其在新冠肺炎疫情期間，更是不畏懼、不退縮地繼續為民眾服務。(吳建輝攝)

彰化縣衛生局27日上午於員林演藝廳辦理「109年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會」，彰化縣長王惠美親自頒獎，她說，今年新冠肺炎來襲，所有志工、委員們都堅守崗位，為彰化防疫工作盡心盡力，感謝大家的認真與努力，一起守護彰化人的健康。

彰化縣衛促會委員有7百位委員，超過1700位的衛生保健志工，長期默默守護在彰化各縣市的衛生局、及醫療院所，協助推廣衛生保健工作，始終保持微笑、耐心與愛心，親切的為民眾來解答，還能化身成患者及家屬的心靈老師，不管是陪伴或照料，成為他們最堅強的後盾。

王惠美表示，今年算是相當艱難的1年，感謝全縣各醫療院所及衛生所的志工夥伴，今年選出15個績優單位，表揚134位績優志工；也要特別感謝衛生局、衛生局葉局長，專業的判斷與領導能力，攜手讓彰化能夠挺過這波疫情。

王惠美說，今天活動可以算是醫護一家團聚的溫馨時光，這陣子大家戰戰競競的面對疫情，絲毫沒有喘息的時間，利用表揚的機會，得以稍微喘息，希望未來能夠有更多的志工伙伴，加入這個大家庭，一起為彰化的健康努力，讓彰化更美。

(中時 )